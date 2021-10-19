Самолетам, летающим в Беларусь, хотят запретить заходить в воздух ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил запретить авиакомпаниям, летающим в Беларусь, летать в страны Европейского союза. С таким заявлением он выступил на встречи министров иностранных дел стран ЕС, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

На встрече глав МИД ЕС также было уделено время вопросам миграции.

По словам Ландсбергиса, миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши никуда не денется.