Невестка Кернеса и владелица ТМ Yaro попала в скандал

Невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова стала фигуранткой скандала в соцсетях из-за анекдота о "бандеровцах". В итоге продукты ее торговой марки "здоровой пищи" Yaro исчезают с онлайн-магазинов. Сама же женщина говорит, что все произошло "из-за вырванную из контекста ситуацию" и извиняется за анекдот, сообщает Українські Новини.

Юлия - жена сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниила Привалова. На днях она выложила в Instagram фото с мужем на фоне Красной площади в Москве. Один из пользователей оставил комментарий: "Сепары". На что женщина ответила анекдотом. Сейчас этого поста в ее аккаунте уже нет.

Скриншот: Facebook/Стерненко

Позже пользователи начали писать, что онлайн-магазин Rozetka удалил продукты торговой марки Yaro со своего сайта.

Сейчас действительно у этих товаров появилась отметка "отсутствуют в продаже".

Скриншот: Rozetka

"Всю неделю я наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня и моей страницы. Вижу, как из-за вырванной из контекста ситуации, меня втягивают в скандал, где общество разделяется на правых и неправых", - написала Юлия Привалова в своем Instagram.

К посту она добавила фото флага Украины.

Она заявила, что считает себя патриоткой Украины, работает в Украине и платит здесь налоги.

"Что касается анекдота, то я не преследовала цели оскорбить кого-то. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства", - извинилась женщина.

Скриншот: Instagram/yuliak89

Отметим, что украинцы в соцсетях продолжают бойкотировать продукцию Yaro и просят другие магазины снять ее с продажи.

Скриншот: Facebook/Стерненко