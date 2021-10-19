В Житомире ужесточат карантин

В Житомире с 23 октября для борьбы с коронавирусом COVID-19 вводят дополнительные карантинные ограничения, сообщает УНИАН.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Уже названы запреты, которые будут действовать в областном центре, а также условия для работы бизнеса

"Все показатели свидетельствуют о том, что мы перейдем в "красную" зону в течение нескольких дней. Для этого мы собрали такую предупредительную комиссию, чтобы бизнес смог подготовиться к переходу Житомира в "красную" зону" , – сказала первый заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская.

По словам директора юридического департамента Житомирского городского совета Евгения Черныша, с 23 октября планируется ввести дополнительные ограничения в работе продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров и сферы услуг – один человек на 10 кв. м, не более чем 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Также обязательно наличие сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка. Допуск посетителей должен осуществляться только в средствах защиты.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения в работе заведений питания – не более 50% заполненности из расчета не более четыре человека за столиком на расстоянии два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения, допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты. Время работы заведений – с 06:00 до 23:00.

Отелям и хостелам разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников заведения.

Школы Житомира в "красной" зоне будут работать только при условии 100% вакцинации всех работников учебного заведения.

"Начальная школа и садики будут работать. Вопрос встает перед нашими школами, ведь условие постановления – 100% вакцинированных работников. К большому сожалению, у нас сегодня только два учреждения образования имеют 100% вакцинации, поэтому есть еще время, условно говоря, подготовиться. С 23 октября у нас объявлены каникулы, а дальше мы будем смотреть по ситуации, ведь она стремительно меняется, практически каждый день" , – отметила заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова.

По состоянию на 19 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко говорил, что Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области могут вскоре попасть в "красную" зону эпиднебезопасности.

Сейчас Житомирская область находится в "оранжевой" зоне.