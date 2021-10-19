В Польше в ДТП попал автобус с нелегалами, за рулем был украинец

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В Польше микроавтобус Mercedes с нелегальными мигрантами, который направлялся к западной границе страны, попал в аварию. Пострадали четыре человека. Еще одного разыскивают правоохранители, сообщает Обозреватель.

За рулем транспортного средства находился гражданин Украины. Он попытался скрыться с места, однако его задержали.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 19 октября, на 122 км автомагистрали А2 за перекрестком Бук, возле города Новый Томышль (Великопольское воеводство). Всего в транспорте находились 15 человек, все они были без документов.

Ммикроавтобус использовался для доставки товаров и не был оборудован для перевозки людей. Четыре человека попали в больницу с травмами ног, груди и головы.

Предварительно установлено, что пассажиры собирались попасть в Германию. Большинство из них граждане Ирака и Турции.