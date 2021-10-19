Музей в Чикаго уволил 100 белых женщин ради разнообразия

Музей в Чикаго уволил 100 белых женщин ради разнообразия

Институт искусств  Чикаго уволил волонтеров и гидов, которые в основном были белыми женщинами старшего возраста, чтобы разнообразить свою команду, сообщает New York Post.

«Мы были удивлены, мы были разочарованы», - сказал Джиджи Ваффис, президент доцентского совета.
﻿«Существует армия высококвалифицированных доцентов, желающих и способных продолжить художественное образование». 

Доценты - это подготовленные волонтеры, которые проводят экскурсии по музеям. В Институте искусств раньше было более 100 доцентов, 82 из которых активно работали. В начале сентября их всех уволили. 

Увольнения были обусловлены тем фактом, что большая часть доцента состояла из пожилых белых, финансово обеспеченных женщин. Руководство заявило, что музею необходимо встать на новый путь, «таким образом, чтобы позволить участвовать членам сообщества всех уровней дохода». 

Уволенным доцентам был предложен двухлетний бесплатный пропуск в музей в знак благодарности за предыдущую службу. 

Институт является одним из старейших и крупнейших музеев Америки, его программа доцента была запущена в 1961 году в рамках инициативы Женского совета и Молодежной лиги Чикаго. 

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