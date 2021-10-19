Музей в Чикаго уволил 100 белых женщин ради разнообразия

Институт искусств Чикаго уволил волонтеров и гидов, которые в основном были белыми женщинами старшего возраста, чтобы разнообразить свою команду, сообщает New York Post.

«Мы были удивлены, мы были разочарованы», - сказал Джиджи Ваффис, президент доцентского совета.

﻿«Существует армия высококвалифицированных доцентов, желающих и способных продолжить художественное образование».

Доценты - это подготовленные волонтеры, которые проводят экскурсии по музеям. В Институте искусств раньше было более 100 доцентов, 82 из которых активно работали. В начале сентября их всех уволили.

Увольнения были обусловлены тем фактом, что большая часть доцента состояла из пожилых белых, финансово обеспеченных женщин. Руководство заявило, что музею необходимо встать на новый путь, « таким образом, чтобы позволить участвовать членам сообщества всех уровней дохода ».

Уволенным доцентам был предложен двухлетний бесплатный пропуск в музей в знак благодарности за предыдущую службу.

Институт является одним из старейших и крупнейших музеев Америки, его программа доцента была запущена в 1961 году в рамках инициативы Женского совета и Молодежной лиги Чикаго.