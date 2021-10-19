В США упал и загорелся пассажирский самолет

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находился 21 человек, сообщает Деловая столица.

Самолет потерпел крушение в округе Уоллер. После падения лайнер загорелся.

Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения.