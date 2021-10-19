Полиция назвала причину смерти брата мера Кривого Рога

Родной брат умершего 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрей – скончался в результате отравления алкоголем, свидетельствуют данные официального заключения судебно-медицинской экспертизы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть жителя Кривого Рога наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сообщает полиция Днепропетровской области.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Все обстоятельства выясняются.

18 октября отдел коммуникации полиции Днепропетровской области сообщил, что житель г.Кривой Рог был обнаружен мертвым в собственной квартире без признаков насильственной смерти на теле в понедельник.

Умерший является родным братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден мертвым на веранде собственного дома 15 августа. Брата звали Андрей Павлов, ему было 46 лет.

По данным правоохранителей, погибший утром позвонил знакомому и попросил привезти воды, а когда тот приехал, то Павлов уже был мертв.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта 2022 года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.