Производство яиц сократилось на четверть

В Украине по итогам января-сентября 2021 года промышленное производство яиц сократилось на 24%. За этот период оно составило 6,8 млрд штук, сообщает UBR.

На такие результаты уже отреагировали цены, которые выросли в прошлом месяце на 66% по сравнению с сентябрем 2020 года, заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Аналитики связывают такое значительное сокращение объемов производства с подорожанием комбикормов, которые составляют основную часть себестоимости товара. В результате производители сокращают или полностью прекращают работу.

"Цена на яйца, как и на любой другой продукт, формируется за счет соотношения спроса и предложения, а невозможность реализовать продукцию по цене, превышающей затраты, приводит к сокращению объемов производства" , – сказано в сообщении.

В УКАБ прогнозируют дальнейшее сокращение производства популярного продукта из-за возможного введения новой налоговой нагрузки, предусмотренной законопроектом №5600. Следовательно, стоимость яиц будет расти и дальше.