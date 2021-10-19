Троим львовянам ампутировали конечности из-за коронавируса

Во Львове троим мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает InfoResist.

«Тромбозы как осложнение участились, только за эту неделю нашим хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза», — отметили в 8-й клинической больнице города Львова.

Уточняется, что с начала пандемии в этой больнице подобные осложнения встречались всего 15 раз. В медучреждении напомнили, что в зоне риска те, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом и курящие.

По данным медиков, коронавирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, так как вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.

Врачи сталкивались с такими случаями, когда пациенты хорошо себя чувствовали, а КТ показывало масштабное поражение легких, и наоборот, когда пациенту было трудно дышать, а на КТ не были заметны изменения. В больнице объяснили, что после легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях.

«Коварство и в том, что тромбоз как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому важно после выписки из больницы быть на постоянном контроле у семейных терапевтов», — подчеркнули медики.

Как сообщила представительница медучреждения Ирина Папирник, трое львовян старше 60 лет были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Из-за болезни у мужчин проявились симптомы тромбоза и хирург ампутировал им конечности, чтобы спасти жизнь.

Папирник рассказала, что все трое не были вакцинированы. При этом один из пациентов много курил, что также повлияло на развитие осложнений. Сейчас состояние мужчин удовлетворительное. Представительница больницы добавила, что среди больных коронавирусом 90% невакцинированных.