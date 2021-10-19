Мэрия Днепра ввела на улицах города масочный режим

В Днепре уточнили ограничения усиленного накануне COVID–карантина. Одним из нововведений стало введение масочного режима на улице, сообщает Телеканал D1.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС горсовета ввела масочный режим на улицах Днепра. Об этом гласит опубликованный на сайте Днепровского городского совета протокол заседания комиссии № 37.Пребывание без маски или респиратора запрещается в учреждениях охраны здоровья и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и «других территориях общего пользования» (в случае невозможности соблюсти 1 метр дистанции).

Согласно статье 13 закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов» к территориям общего пользования относятся:

1) Парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки.2) Памятники культурного и исторического наследия.3) Площади, бульвары и проспекты.4) Улицы, дороги, переулки, проезды, тротуары и велосипедные дорожки.5) Пляжи.6) Кладбища.

Также решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Днепре запретили –

1) Работу заведений общепита (кроме адресной доставки, работы на вынос и питания в аэропортах).

2) Работу торгово–развлекательных центров.

Кроме:

а) Размещенных в них магазинов, где на не менее 60% площади торгуют продуктами питания, горючим, лекарствами и медицинскими изделиями, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и растениями, удобрениями и средствами защиты растений.

б) Размещенных на территории ТРЦ служб адресной доставки товаров, финансовых учреждений, почты, учреждений медицинской и ветеринарной практики, заправок (без зон питания), служб по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов домашнего обихода, парикмахерских, салонов красоты и служб по предоставлению телекоммуникационных услуг (по предварительной записи), служб по сбору и заготовке отходов, химчисток и СТО.

3) Работу развлекательных заведений.

4) Работу магазинов и служб, кроме исключений из пункта № 2.

5) Работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Кроме:

а) Проведения автоконцертов.б) Работы автокинотеатров и историко–культурных заповедников.в) Съемок кино и видеоконтента (при условии соблюдения масочного режима и отсутствия посторонних на съёмочных площадках).

6) Работу спортзалов, фитнес–центров и бассейнов (кроме их посещения спортсменами национальных сборных Украины и их тренеров, которые будут соблюдать карантин).

7) Проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без присутствия зрителей).

8) Работу рынков (кроме продовольственных).

9) Работу учебных заведений (кроме учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1–4 классов школ).

10) Плановые госпитализации в больницах.

Кроме:

а) Предоставления медпомощи из–за усложнений во время беременности и родов.б) Предоставления медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым детям.в) Предоставления медпомощи онкобольным и людям с пульмонологическими заболеваниями.г) Предоставления паллиативной помощи в стационарных условиях.д) Предоставления высокоспециализированной медицинской помощи.е) Других неотложных и срочных госпитализаций, если их перенос / отсрочка создают значительный риск для жизни и здоровья людей.

11) Работу хостелов, отелей и других мест размещения.

Ограничения из пунктов № 1 – 8 и 11 не применяются, если у всех участников / посетителей / пользователей / постояльцев (кроме граждан в возрасте до 18 лет) есть отрицательный экспресс– или ПЦР–тест, который был сделан не более трёх дней тому назад. Или:

1) Сертификат о получении первой дозы вакцины против коронавируса.2) Сертификат о полной вакцинации от COVID–19.3) Справка о выздоровлении от коронавируса.

Ограничения из пункта № 9 не применяются, если у всех работников есть отрицательный ПЦР–тест. Или:

1) Сертификат о получении первой дозы вакцины против коронавируса.2) Сертификат о полной вакцинации от COVID–19.3) Справка о выздоровлении от коронавируса.