Симптомы опухолей в желчном пузыре

Полипы на стенке желчного пузыря почти всегда «неживые» — это отложения холестерина и билирубина, заявил гастроэнтеролог, терапевт Алексей Парамонов, сообщает Лента.Ру.

Полип является наростом на стенке желчного пузыря. Холестериновые полипы с годами могут не меняться и увеличиваться медленно. Однако потом они отделяются от стенки органа и превращаются в камень желчного пузыря. Как отметил специалист, только в трех процентах случаев полипы оказываются доброкачественными опухолями.

"Когда такой опухолевый полип становится достаточно крупным, в нем увеличивается риск образования злокачественных зон роста" , — описал медик.

При этом ультразвуковые исследования и другие методы не позволяют определить вид полипа, за ними требуется наблюдение. Пациентам назначают два УЗИ в год. Если полип почти не меняются, операцию не делают. Когда он достигает 10 миллиметров и кровоточит, врач может отправить на хирургическое вмешательство, чтобы не допустить развития рака в будущем.

Полипы никак не реагируют на образ жизни человека, поэтому диета при их появлении не нужна, отметил специалист.