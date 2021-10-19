В Грузии заявляют, что не обсуждали тему Саакашвили с западными коллегами

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани утверждает, что ни на одной из официальных встреч с представителями Евросоюза, США или НАТО не затрагивался вопрос ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

"После того, как был задержан бывший президент, и он отбывает срок наказания в пенитенциарной системе Грузии, у меня было много встреч с европейскими коллегами... Также я присутствовал на встрече премьер-министра Грузии с министром обороны США и сегодня встречался со спецпредставителем генсека НАТО, и нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил Залкалиани журналистам во вторник.

Министр отметил, что на государственном уровне подобный вопрос не ставился и нигде не ставилась под сомнение дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии.