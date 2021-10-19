В Николаеве полиция будет штрафовать людей без масок

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что полиция будет штрафовать пассажиров общественного транспорта, которые находятся в салоне без защитной медицинской маски, а также тех, кто находится без масок на улице, сообщает Новости-N.

Об этом он рассказал во время трансляции прямого эфира в социальных сетях во вторник, 19 октября.

Александр Сенкевич, напомнил горожанам, что с 21 октября в Украине ужесточат правила пассажирских перевозок в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах адаптивного карантина, а Николаевская область на данный момент уже находится в «оранжевой» зоне и имеет высокий показатель смертности. В связи с этим, по словам градоначальника, представители полиции будут штрафовать граждан, которые находятся в общественном месте без масок, а также проверять общественный транспорт на наличие пассажиров без средств индивидуальной защиты.

«В ближайшее время полиция с нашими людьми будет выходить на улицы и штрафовать всех, кто ходит без масок. Также будем возвращаться к штрафованию тех маршруток и тех автобусов, водители которых пускают пассажиров без масок. Кажется штраф там 17 тысяч гривен», - рассказал Сенкевич.

Также мэр отметил, что в здание городского совета граждан, не сделавших прививку от COVID-19, будут пускать только по действующему отрицательному тесту на коронавирус. Следует отметить, что тест на заболеваемость «годен» только в период 72-х часов.