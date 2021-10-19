В Австралии предупредили об угрозе, превышающей опасность терроризма

Генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Бергесс отметил в докладе, представленном в парламент страны, что угроза стране от иностранных шпионов вскоре превысит опасность от терроризма, сообщает Лента.Ру.

Глава разведки предупредил, что иностранные агенты каждый день предпринимают «изощренные и широкомасштабные» попытки с помощью технологического вмешательства в дела страны на фоне ограничений из-за COVID-19. По его мнению, в ближайшие годы различные случаи шпионажа превысят угрозу от терроризма.

"Иностранные шпионы пытаются заполучить закрытую информацию о торговых отношениях Австралии, военном и разведывательном потенциале. Они стремятся развивать целевые отношения с нынешними и бывшими политиками, нынешними и прошлыми сотрудниками служб безопасности. Они мониторят диаспоры в Австралии и в некоторых случаях угрожают физически их представителям" , — заявил Бергесс.

Он считает, что одним из самых серьезных вызовов становится возросшая радикализация молодежи, особенно среди мужчин.