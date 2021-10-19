Гордон собрался в разведку с Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук смогла бы с успехом заменить на должности главы Минобороны нынешнего министра Андрея Тарана.﻿ Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон, комментируя слухи насчет кадровых перестановок в правительстве, сообщает Украина 24.

По его словам, у Тарана " или ручки нет, чтобы написать заявление (об отставке - ред.), или бумаги не нашлось ".

На вопрос, как он относится к возможной кандидатуре женщины-министра обороны, журналист ответил:

"Мне нравится. Мне, во-первых, Ирина Верещук нравится. Она боевая, люблю таких. Во-вторых, мне нравится женщина-министр обороны именно такая, как Верещук - она офицер, прошла соответствующую подготовку. Она... хочется сказать - "бой-баба", но наверное это будет некрасиво по отношению к женщине. Я бы с ней пошел в разведку запросто, потому что она внушает надежность и уверенность".