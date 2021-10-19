США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций

Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом, чтобы привлечь к ответственности российский "Газпром", который нарушает санкции США, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время выступления в сенате,.

Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

При этом Адейемо уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.