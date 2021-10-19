Британия назвала РФ критической угрозой

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, выступая в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне, назвал Россию критической угрозой для королевства, а Китай — «хроническим системным вызовом», сообщает Лента.Ру.

"Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом" , — заявил генерал.

По его словам, противники страны помимо разработки новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ стали активнее прибегать к дезинформации и использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов. Также он посетовал на создание Россией новых подводных лодок, отметив, что Лондон вынужден реагировать на исходящие угрозы.

"Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание" , — сказал Картер.

В связи с этим он заявил о заинтересованности Британии в укреплении отношений с зарубежными партнерами в сфере обороны, в частности, в формировании коалиций ad hoc, объединяющих разные страны в зависимости от угрозы, где НАТО будет играть центральную роль. Как пример генерал привел созданный недавно военный альянс между Австралией, Великобританией и США (AUKUS).