Экономический коллапс в Афганистане может отразиться на Европе

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре допустил, что в этом году экономика Афганистана испытает сильное падение. Это может усилить миграционный кризис, который затронет Европу, Турцию и ряд других стран, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

В отчете МВФ отмечается, что после прихода талибов к власти в Афганистане экономик страны столкнулась с серьезным финансовым кризисом.

"Произошедшее в результате этого падение уровня жизни может ввергнуть миллионы людей в нищету и привести к гуманитарному кризису" , - добавили в организации.

В МВФ считают, что нестабильная обстановка в Афганистане приведет к существенным последствиям в экономике и сфере безопасности как в стране, так и за ее пределами. Эта ситуация уже стала причиной внутренних перемещений и может вызвать всплеск беженцев в соседние государства, а также в Турцию и Европу.

По прогнозам фонда, увеличение афганских беженцев может оказать давление на государственные ресурсы стран, которые их примут. В частности, вызвать напряженность на рынке труда и в социальной сфере.