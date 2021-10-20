NASA показало новое видео с Марса со звуком ветра

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало видео, снятое аппаратом Perseverance на Марсе, сообщает Деловая столица.

По данным пресс-службы NASA запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в конструкцию марсохода.

Отмечается, что в течение пяти часов марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и звуки работы двигателей. Звуки на Красной планете распространяются дольше, чем на Земле, поскольку ее атмосфера менее плотная, чем у нас.

"Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы одеваете наушники, вы действительно можете почувствовать" , — говорится в сообщении.

Уточняется, что микрофоны в будущем могут стать важным элементом исследования Марса и Солнечной системы в целом.