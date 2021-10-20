20 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день ленивца, День "Любите своё тело", Международный день повара (День кока), Всемирный день достоинства, Международный день авиадиспетчера, Международный день местоимений, Всемирный день борьбы с остеопорозом, Всемирный день статистики (отмечается с 2010 года один раз в 5 лет, по решению статистической комиссии ООН), сообщает УНИАН.

В Украине - День борьбы с заболеванием раком молочной железы, в Чехии - День посадки деревьев, в ЮАР - День человека с синдромом Дауна, в Азербайджане - День энергетика, в США - День штата Миссури, День поддержки местной торговой палаты, День признательности фельдшерам, День информационной перегрузки, Miss American Rose Day, День общественных СМИ, День единства, День реконструкции груди, День сочинительства, День фруктов в бренди, День подтяжек, День рыбы-ведьмы, День доверия молодёжи, в Кении - День героев, во Вьетнаме - День вьетнамской женщины, в Гватемале - День революции, в Бангладеш - Праздник "Прабарана Пурнима", в Шри-Ланке - Праздник "Вап Поя", в Индии - День явления Махариши Валмики.

Памятные даты 20 октября, годовщины и события

В 1868 году в Киеве был создан первый в Украине частный коммерческий банк.

В 1945 году впервые женщинам Франции было предоставлено избирательное право.

В 1960 году в лондонском суде открылся процесс по делу запрещенного в течение 30 лет романа "Любовник леди Чаттерлей" Дэвида Лоуренса.

В 1968 году бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого олигарха Аристотеля Онассиса.

В 1993 году правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось.

В 1993 году в Лондонском зоопарке скончалась кинозвезда - паучиха Белинда, снимавшаяся в фильмах о Джеймсе Бонде и Индиане Джонсе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 октября чтит память двух святых, которые носили имя Сергий. Первый из них - преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Другой святой - Сергий Нуромский, жил в 15 веке. В народе праздник назвали Сергий Зимний. Считалось, что именно с этого момента начинается зима.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать с текстом, сквернословить и злиться. Не стоит принимать подарки от малознакомых людей.

Приметы на 20 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

выпал снег - зима будет ранней;

хорошая погода - такой она будет в течение трех следующих недель;

луна бледная - скоро выпадет снег и придут морозы.

Именины 20 октября

Именины у Пелагеи, Сергея, Николая и Леонтия.