ОБСЕ осудила срывы работы миссии на Донбассе

Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер осудила блокирование миссии боевиками "ДНР". Специальная мониторинговая миссия на Донбассе в последние дни "столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Риддер назвала такую ситуацию тревожной. Она напомнила, что специальная мониторинговая миссия - это не только самая крупная и заметная операция ОБСЕ, но и одна из самых важных операций.

Обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации в Украине, она стала бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами.

"После решения России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним оставшимся инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими" , - заявили в ПА ОБСЕ.

Как подчеркнула Риддер, ограничения в отношении сотрудников СММ еще "больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие".