ОБСЕ осудила срывы работы миссии на Донбассе

ОБСЕ осудила срывы работы миссии на Донбассе

Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер осудила блокирование миссии боевиками "ДНР". Специальная мониторинговая миссия на Донбассе в последние дни "столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Риддер назвала такую ситуацию тревожной. Она напомнила, что специальная мониторинговая миссия - это не только самая крупная и заметная операция ОБСЕ, но и одна из самых важных операций.

Обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации в Украине, она стала бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами.

"После решения России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним оставшимся инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими", - заявили в ПА ОБСЕ.

Как подчеркнула Риддер, ограничения в отношении сотрудников СММ еще "больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие".

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