Власти США оштрафовали Facebook на $14 млн

Министерство юстиции США оштрафовало компанию Facebook на более чем 14 млн долларов. Причиной штрафных санкций является нарушение правил приема на работу иностранцев, сообщает Корреспондент.

По информации The Wall Street Journal компания готова выплатить штраф в рамках договоренности с американским правительством после обвинения в том, что она незаконно резервирует прибыльные места для работников-мигрантов.

Выяснилось, что Facebook способствовала получению "зеленых карт" для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США. Теперь Facebook должен выплатить правительству 4,75 млн долларов и дополнительные 9,5 млн долларов в качестве финансовой компенсации.

Отмечается, что в США по закону, перед тем, как нанимать иностранцев по специальной визе, работодатель должен доказать правительству, что он не может найти квалифицированных американских работников для заполнения вакансий.