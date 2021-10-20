Ineos показала первый водородный внедорожник

Британская компания Ineos Automotive презентовала водородный прототип внедорожника Grenadier. Автомобиль создан совместно с компанией Hyundai с использованием компонентов модели Nexo.﻿, сообщает Обозреватель.

Напомним, что дочернее подразделение крупного британского химического концерна Ineos, в будущем году начинает продажи своего внедорожника Grenadier.

Первый прототип водородного Grenadier будет использоваться для проведения лабораторных испытаний
Первый прототип водородного Grenadier будет использоваться для проведения лабораторных испытаний

Первоначально покупатели смогут выбирать между бензиновыми и дизельными двигателями, которыми компанию будет обеспечивать немецкий BMW. Однако, в перспективе компания намерена вывести на рынок версию модели с водородными топливными элементами. А поможет ей в этом один из ведущих специалистов в этой области – корейская компания Hyundai.

Первый прототип уже готов и будет использоваться для проведения лабораторных испытаний. Технической "начинкой" поделился серийный Hyundai Nexo. Если все пройдет успешно, до конца будущего года автомобиль отправится на полноценные дорожные тесты, а в 2023 году может начаться его серийное производство.

По мнению многих аналитиков, водород может стать реальной альтернативой обычным электромобилям с тяговыми батареями. Использование Н2О в качестве источника получения энергии решает главную проблему – длительную зарядку АКБ. Подобные проекты ранее уже анонсировали BMW, Opel и Land Rover.

Водородные Ineos Grenadier, Hyundai Nexo и Wrightbus StreetDeck
Водородные Ineos Grenadier, Hyundai Nexo и Wrightbus StreetDeck. Источник: media.ineosgrenadier.com

Неоспоримым преимуществом Ineos являются собственные производственные мощности для получения водорода. На сегодняшний день британский концерн выпускает порядка 400 тысяч тонн водорода в год, а в ближайшие годы намерен инвестировать 2 млрд евро в создание новых европейских заводов для получения Н2О. Кроме того, с 2020 году Ineos принимает участие в проекте британской компании Wrightbus которая с прошлого года эксплуатирует электробусы с водородными топливными элементами.

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