Ineos показала первый водородный внедорожник

Британская компания Ineos Automotive презентовала водородный прототип внедорожника Grenadier. Автомобиль создан совместно с компанией Hyundai с использованием компонентов модели Nexo.﻿, сообщает Обозреватель.

Напомним, что дочернее подразделение крупного британского химического концерна Ineos, в будущем году начинает продажи своего внедорожника Grenadier.

Первый прототип водородного Grenadier будет использоваться для проведения лабораторных испытаний

Первоначально покупатели смогут выбирать между бензиновыми и дизельными двигателями, которыми компанию будет обеспечивать немецкий BMW. Однако, в перспективе компания намерена вывести на рынок версию модели с водородными топливными элементами. А поможет ей в этом один из ведущих специалистов в этой области – корейская компания Hyundai.

Первый прототип уже готов и будет использоваться для проведения лабораторных испытаний. Технической "начинкой" поделился серийный Hyundai Nexo. Если все пройдет успешно, до конца будущего года автомобиль отправится на полноценные дорожные тесты, а в 2023 году может начаться его серийное производство.

По мнению многих аналитиков, водород может стать реальной альтернативой обычным электромобилям с тяговыми батареями. Использование Н2О в качестве источника получения энергии решает главную проблему – длительную зарядку АКБ. Подобные проекты ранее уже анонсировали BMW, Opel и Land Rover.

Водородные Ineos Grenadier, Hyundai Nexo и Wrightbus StreetDeck. Источник: media.ineosgrenadier.com

Неоспоримым преимуществом Ineos являются собственные производственные мощности для получения водорода. На сегодняшний день британский концерн выпускает порядка 400 тысяч тонн водорода в год, а в ближайшие годы намерен инвестировать 2 млрд евро в создание новых европейских заводов для получения Н2О. Кроме того, с 2020 году Ineos принимает участие в проекте британской компании Wrightbus которая с прошлого года эксплуатирует электробусы с водородными топливными элементами.