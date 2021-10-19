В Британии выявили новую мутацию "Дельты"

В Британии заявили о распространении новой, более опасной, мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание ВВС, чиновники страны заявили, что внимательно следят за распространением мутации, поскольку она "вызывает растущее число инфекций".

"Как и следовало ожидать, мы внимательно следим за этим и без колебаний принимаем меры в случае необходимости" , – цитирует издание слова официального представителя премьер-министра страны.

Как пишут журналисты, штамм Дельта является доминирующим в Британии, однако согласно последним официальным данным, 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся к новой мутации.

"AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины" , – сказано в материале.

Как отметил профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2. – это потомок варианта Дельта, он несет в себе две характерные мутации в шипе, Y145H и A222V, передает Science Media Centre. По его словам, этот штамм может быть не намного, но заразнее, чем другие, – примерно на 10%.

"Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, которые были примерно на 50-60% более передаваемыми. Мы говорим здесь о чем-то довольно тонком, и его еще нужно исследовать" , – сказал Баллу.

По его словам, на данный момент новый вариант вируса остается редкостью за пределами Британии. Например, в США было выявлено всего три случая. Кроме того, ведется функциональная работа, чтобы проверить, может ли он хуже распознаваться антителами.

Вместе с тем профессор добавил: появление новой мутации не может объяснить недавнюю вспышку коронавируса в стране, поскольку AY.4.2 все еще встречается на довольно низкой частоте и 10%-е увеличение его передаваемости могло вызвать лишь небольшое количество дополнительных случаев.