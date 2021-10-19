Украинский танк "Оплот" отправили заказчику из США

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", отгрузила заказчику из США танк БМ "Оплот", сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информировала пресс-служба Укроборонпрома. БМ "Оплот" - это средний танк украинского производства, его изготавливают на Заводе им. Малышева в Харькове.

В ГК "Укрспецэкспорт" отметили, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.