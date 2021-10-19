В Сумах приостановили плановый прием пациентов

Семейные врачи и терапевты в Сумах приостанавливают плановый прием. ﻿Это связано с ростом обращений больных с признаками острых респираторных заболеваний, сообщает Цензор.НЕТ.

О таком решении информировала пресс-служба Сумского горсовета. Прием приостановили со вторника, 19 октября.

"Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена" , - сказано в сообщении.

В горсовете пояснили, что решение вызвано необходимостью защитить от инфицирования людей, которые не нуждаются в неотложных мерах или обращаются с профилактической целью.

Электронная запись к семейным врачам и терапевтам в электронном режиме прекращена. Пациентам рекомендуют обращаться по телефону. Также можно заказать нужную справку или направление и забрать их в регистратуре.

В обычном режиме в сумских центрах первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 будут работать только лаборатория и манипуляционный кабинет.

При этом все амбулатории, отмечают в горсовете, по-прежнему предоставляют сумчанам весь спектр предусмотренных услуг: осмотр, консультации, профилактические прививки.