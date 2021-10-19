На кладбище в Киеве образовалась "ковидная" очередь похоронных автобусов

В Киеве рядом с Байковым кладбищем 19 октября образовалась большая тянучка из похоронных автобусов. Хоронят в основном жертв коронавируса. 

Об этом пишет "Обозреватель". Издание отмечает, что каждые 10 минут подъезжают новые машины.

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"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений", – сообщил работник кладбища.
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Чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно.

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