На кладбище в Киеве образовалась "ковидная" очередь похоронных автобусов

В Киеве рядом с Байковым кладбищем 19 октября образовалась большая тянучка из похоронных автобусов. Хоронят в основном жертв коронавируса.

Об этом пишет "Обозреватель". Издание отмечает, что каждые 10 минут подъезжают новые машины.

"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений" , – сообщил работник кладбища.

Чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно.