США не стремятся сдерживать Китай - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии попыток сдерживания Китая. Он указал в ходе пресс-конференции с главой МИД Эквадора Маурисио Монтальво в Кито, что Вашингтон не просит партнеров из других стран выбирать между Соединенными Штатами и КНР, сообщает Лента.Ру.

"Мы не просим страны выбирать между США и Китаем, не ищем возможности сдержать Китай" , — подчеркнул глава Госдепар ﻿﻿ там ﻿ ента.

Блинкен добавил, что Вашингтон настоятельно рекомендует партнерам проверять предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку в КНР нет разделения между компаниями, которые считаются частными и государственными.