В Канаде построят космодром для украинских ракетоносителей

Украина и Канада приближаются к практической реализации совместного проекта в космической отрасли. В частности, в конце 2021 года в провинции Канады Новая Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон 4М", сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский по итогам встречи с исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье.

По словам Уруского, в проекте задействованы отечественные предприятия "Конструкторское бюро "Южное имени М.К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Со своей стороны Стив Матье сообщил, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

Отмечается, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде Украины. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени указанного ракеты-носителя.