Google презентовала новые смартфоны

Компания Google представила свои новые смартфоны - Pixel 6 и Pixel 6 Pro.﻿ Гаджеты работают на первом собственном процессоре Google под названием Tensor, сообщает Зеркало недели.

Tensor обеспечивает высокую скорость операций, надежную защиту персональных данных и работу без подзарядки более 24 часов. Кроме того, благодаря ему в смартфонах улучшили качество распознавания речи. В дальнейшем новый процессор позволит внедрять в смартфоны технологии искусственного интеллекта.

Операционная система в Pixel 6 - Android 12.

В новых моделях работает более мощная, тройная камера с телеобъективом, на которую можно снимать видео в качестве 4К. Камера улавливает на 150% больше света, чем Pixel 5.

Стоимость Pixel 6 стартует от 599 долларов, Pixel 6 Pro - от 899 долларов.