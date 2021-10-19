Николаевскую больницу прекращают снабжать кислородом

Медики Вознесенской многопрофильной больницы, Николаевская область, просят помощи у Минздрава. Там осталось кислорода лишь на несколько дней, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 19 октября, информировала на своей странице в Facebook больница. По словам врачей, они получили письмо от фирмы поставщика кислорода, в котором медиков предупредили, что о том, что "в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине".

facebook.com/voznesensk.BL

Медики акцентировали, что жизнь многих пациентов, которые проходят лечение в медучреждении, зависит именно от кислорода. Они же призвали власти страны помочь.