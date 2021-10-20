В Конгрессе блокируют кандидатуры из-за "СП-2"

Комитет по иностранным делам рекомендовал Сенату Конгресса США полного состава утвердить 33 кандидатуры на посты в Госдепартаменте. Однако не все кандидатуры получили одобрение - сенатор-республиканец Тед Круз вновь заблокировал одно из назначений, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По информации Politico он выступил против того, чтобы рекомендовать утверждение Барбары Лиф на пост помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

Круз уже некоторое время задерживает утверждение Сенатом десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте США, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта "Северный поток-2".

Республиканец в этот раз хоть и не стал препятствовать остальным назначениями, не исключил того, что все равно будет затягивать голосование по этим кандидатурам в Сенате полного состава.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу.

Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.