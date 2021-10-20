Буймистер рассказала о "негласном правиле" в "Слуге народа"

Народный депутат Людмила Буймистер, которую 19 октября исключили из Слуги народа, рассказала о «негласном правиле фракции», которое якобы нарушили при голосовании за законопроект об олигархах, сообщает Новое время.

В эфире программы Мокрик По Живому она заявила, что в СН было «негласное правило», согласно которому, чтобы решение выносили в зал, его должны поддержать 70% фракции:

«Когда принимался закон об олигархах, у нас было заседание фракции, но она разделилась пополам ㅡ половина депутатов не хотела идти на нарушение процедуры».

По словам Буймистер, глава фракции Давид Арахамия поставил вопрос закона об олигархах на голосование среди членов СН, но позже фракция не стала соблюдать свой принцип.