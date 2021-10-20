В Иерусалиме произошли стычки с полицией: арестовано более 20 палестинцев

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате которых арестовали 22 человека, сообщает Украинская правда.

По данным израильских СМИ, участники беспорядков напали на автобус, в результате чего водитель автобуса и 16-летний подросток получили легкие травмы. Также во время столкновений легкие ранения от забрасывания камнями получил военнослужащий с "Голани".

22 задержанных полиция обвинила в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта. По данным палестинских источников, 55 человек получили ранения в течение суток в результате столкновений.

Напряжение в Старом городе растет в течение нескольких дней. Из-за обострения автобусы меняли свой маршрут, чтобы обходить Дамасские ворота.