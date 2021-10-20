Госдеп отреагировал на похищение миссионеров на Гаити

Администрация Джо Байдена намерена сделать все возможное для урегулирования ситуации вокруг захвата в Гаити группы миссионеров из США и Канады. Госдеп уже отправил специальную группу сотрудников, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американская сторона "поддерживает постоянную связь" с полицией и правительством Гаити.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в урегулировании данной ситуации. К сожалению, это свидетельство гораздо более широкой проблемы. Она состоит в том, что ситуация в сфере безопасности просто неприемлема. Банды контролируют многие части Порт-о-Пренса и Гаити. Во многих из них полиция страны просто не может работать" , - заявил он.

По его словам, организованная преступность "во многом контролирует страну".

Как известно, в Гаити банда похитила американских миссионеров. Это произошло тогда, когда миссионеры посещали детский дом в Порт-о-Пренсе. Бандиты похитили автобус, в котором находились американцы.