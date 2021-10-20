12 котов, которые не позволят заскучать хозяевам

Домашние коты часто вводят в замешательство своих хозяев странным поведением. Пользователи портала Reddit даже создали сообщество под названием "Что не так с вашей кошкой?", сообщает Обозреватель.

В паблике они публикуют фото четырехлапых, которые как будто нарочно пытаются привлечь к себе внимание. Пушистики то притворяются мертвыми, то нападают на людей, то притворяются "захватчиками" мира. Далее самые смешные фото котов, которые поразили сеть.

Любимец Уинстон пародирует хозяина, когда он разминается на кухне.

Котик сидит в забавной позе. Источник: Reddit/mycatsagir

Кот захотел поиграть в прятки на ночь.

Кот спрятался за шторой. Источник: Reddit/tallyhallic

Хозяин сфотографировал любимца Кевина, когда тот замер на месте в забавной позе.

Кевин не ожидал увидеть хозяина с камерой так близко. Источник: Reddit/KingSofaOfTheSlugs

Любимец позирует на камеру с язычком.

Котик умеет позировать на камеру. Источник: Reddit/Abhorsen9

Джейк занимается йогой во дворе на свежем воздухе.

Кот развлекается на улице. Источник: Reddit/McNasty420

Хозяин думает, что с его котенком что-то не то.

У котика произошел "сбой в системе". Источник: Reddit/STOPITDONKEY

Кот и хозяин ненавидят, когда компьютер очень долго загружается.

Кот ненавидит, когда интернет долго загружает. Источник: Reddit/Azsnee09

Пушистик познал бренность бытия, засмотревшись на потухший камин.

Котик греется у камина. Источник: Reddit/jasontaken

Кажется, в дом проникли странные виды гекконов.

Пушистики покоряют новые вершины. Источник: Reddit/errabaany

Кошка просто с нетерпением выглядывает хазяина.

Особенная кошка ждет возвращения хозяина. Источник: Reddit/shedrinkscoffee

Хозяин поймал удачный ракурс любимца, который обожает быть в центре внимания.

Кот вылез на телевизор. Источник: Reddit/cbadgerow

Кот притворяется пушистым ковриком.