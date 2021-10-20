В Израиле зафиксировали новый вариант COVID-19

Израильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса AY.4​​​.2, который может оказаться более заразным, чем штамм Дельта, сообщает Корреспондент.

"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы" , - пишет газета The Times of Israel.

Представители Минздрава выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.

Ребенок на данный момент изолирован, ни с кем после возвращения в страну не контактировал и находится под наблюдением врачей.