В Израиле зафиксировали новый вариант COVID-19
Израильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса AY.4.2, который может оказаться более заразным, чем штамм Дельта, сообщает Корреспондент.
"Пациент - 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", - пишет газета The Times of Israel.
Представители Минздрава выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.
Ребенок на данный момент изолирован, ни с кем после возвращения в страну не контактировал и находится под наблюдением врачей.