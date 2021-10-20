Британия осудила перепись Россией населения Крыма

Посольство Великобритании в Украине осудило инициированную Российской Федерацией перепись населения на временно оккупированном полуострове Крым, сообщает Факты.ICTV.

Дипломатическое представительство Великобритании заявило, что планы России не отменяют того факта, что Крым — это Украина. Соответствующее сообщение опубликовали на странице посольства в соцсетях.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины" , — говорится в обращении.

Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що #КримЦеУкраїна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України. — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) October 19, 2021

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, также процедуру решили провести на временно оккупированных территориях АР Крым и Симферополя.