Британия осудила перепись Россией населения Крыма
Посольство Великобритании в Украине осудило инициированную Российской Федерацией перепись населения на временно оккупированном полуострове Крым, сообщает Факты.ICTV.
Дипломатическое представительство Великобритании заявило, что планы России не отменяют того факта, что Крым — это Украина. Соответствующее сообщение опубликовали на странице посольства в соцсетях.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", — говорится в обращении.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, также процедуру решили провести на временно оккупированных территориях АР Крым и Симферополя.