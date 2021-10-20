Полнолуние в Овне: кому этот день принесет удачу, а кому неприятности

Гороскоп на октябрь говорит о том, что вторая половина месяца станет более спокойной в астрологическом плане. Старые конфликты найдут свое решения, отношения между людьми станут более понятными и гармоничными. Однако Полнолуние 20 октября может спутать планы у многих представителей зодиакального созвездия, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Астрологи рассказали, кому в Полнолуние стоит быть осторожнее в делах, а кому можно купаться в лучах удачи и славы.

Овен

Откроются новые источники заработка или появится шанс сменить сферу деятельности. Не пользуйтесь советами друзей и родственников, решайте все сами. Возможен конфликт и, если вы быстро смените тактику – он быстро решится в вашу пользу.

Телец

Общайтесь больше в коллективах, воплощайте свои замыслы и веселитесь. Не стоит проявлять тщеславие и невнимательность к окружающим, вспыльчивость. От вашей выдержки будет зависеть успех в будущем.

Близнецы

Не откладывайте проблемы на потом, доводите все до конца. В личной жизни вас посетит сильное чувство, с которым будет сложно бороться.

Рак

Хороший день для деловых контактов и эмоциональных привязанностей. Получите новость, которая заставит задуматься о личной жизни. Новые знакомства принесут успех в будущем.

Лев

Возможны премии и подарки, и даже получение наследство. Место работы можете менять смело. Вероятна встреча с дорогим человеком из прошлого.

Дева

У вас ожидается финансовый поток, который поможет решить важные опросы. Сделайте шаг вперед и удача обеспечена. Продумайте и спланируйте свое будущее на год вперед.

Весы

Удача вам будет сопутствовать, если не будете ломиться напролом. Будьте готовы к изменениям и не ждите манны небесной.

Скорпион

Получите известие, которое испортит отношения в семье. Будьте готовы к переменам. Не беритесь за то, что не сможете сделать и не торопите события.

Стрелец

Ожидайте прибыль – это может быть выигрыш или находка ценной вещи. Посвятите день раздумьям, анализу прошлого и построению планов на будущее.

Козерог

Сможете проявить свои таланты, полезно будет общение с друзьями. Свежие идеи откроют вам источник заработка. Ожидается приятное новое знакомство.

Водолей

Усилится аура и жизненный потенциал – посвятите себя встречам или творчеству. Мелкие проблемы потянут большие усилия, но толку не будет. Избегайте скопления людей, поменьше говорите.

Рыбы

Проявите осмотрительность в выражении чувств. Даже некоторая жестокость вам сейчас не помешает – сможете рассмотреть поближе объект своего внимания. Возможны вещие сны.