У экс-нардепа Онищенко в Москве родилась дочь

Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, в четвертый раз стал отцом. Его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", - написал Онищенко в Фейсбуке.

В комментариях его поздравил экс-глава ОП Андрей Богдан.

Из открытых источников известно, что у 52-летнего Александра есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.

Также Онищенко недавно заявил, что получил гражданство РФ и до конца года собирается отказаться от украинского гражданства.