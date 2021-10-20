Суд вынес приговор по делу об обстреле "112 Украина"

Шевченковский райсуд Киева вынес члену так называемой "ЧВК Семенченко" приговор по делу об обстреле телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным судебного реестра приговор был вынесен еще 9 сентября. Мужчину признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении теракта. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Издание "УП" утверждает, что имя осужденного - Константин Никитенко. По его данным, согласно материалам дела, Никитенко и Вадим Боровик приехали к зданию канала на машине и собрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 в заранее подготовленном месте. После этого они на велосипедах поехали к каналу: около 03:20 ночи Боровик выстрелил, а Николенко сторожил.

13 июля 2019 года, около 4:00 из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".