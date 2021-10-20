Кровоизлияние в мозг: причины и ощущения
Кровоизлияние в мозг выражается кровотечением с попаданием крови в мозговую ткань (внутрицеребральное кровоизлияние) или же в пространство между наружной мозговой оболочкой и черепной коробкой (субарахноидальные, субдуральные, эпидуральные кровоизлияния), сообщает Clutch.
Во время кровоизлияния в мозг человек начинает ощущать внезапную головную боль, нередко во время нагрузки. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 %. Занимает второе место по распространённости среди инсультов (после ишемического).
От чего случается кровоизлияние в мозг?
Причины внутримозгового излияния:
- курение;
- ожирение и диета с высокой степенью риска (например, с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и калорий);
- кокаин и, иногда, другие симпатомиметические препараты.
Реже внутричерепные кровоизлияния случаются в результате:
- врожденной аневризмы;
- сосудистых мальформаций;
- травмы;
- инфаркта головного мозга;
- основной или метастатической опухоли мозга;
- избыточной антикоагуляционной терапии;
- дискразии крови;
- диссекции внутричерепных артерий;
- болезни Моямоя;
- нарушения гемостаза или сосудистой системы.
Сколько живут люди после кровоизлияния в мозг?
В первый год выживает около 60% пациентов. Через пять лет остаются в живых лишь 31% больных.
Что же чувствует человек?
Во время кровоизлияния в мозг человек начинает ощущать внезапную головную боль, нередко во время нагрузки. В большинстве случаев для внутримозгового кровоизлияния характерно острое начало, с быстрым развитием клинической картины. Тем не менее, у пожилых людей головная боль может быть умеренной или отсутствовать.
Другие симптомы: головная боль, рвота, редкий пульс и расстройство сознания. В тяжелых случаях - паралич, эпилептические припадки. Часто развивается потеря сознания (от умеренного оглушения до глубокой комы) в течение нескольких секунд или минут. Характер же очаговых неврологических симптомов зависит от локализации кровоизлияния.
Материал подготовила Анастасия Решетник