Кровоизлияние в мозг: причины и ощущения

Кровоизлияние в мозг выражается кровотечением с попаданием крови в мозговую ткань (внутрицеребральное кровоизлияние) или же в пространство между наружной мозговой оболочкой и черепной коробкой (субарахноидальные, субдуральные, эпидуральные кровоизлияния), сообщает Clutch.

Во время кровоизлияния в мозг человек начинает ощущать внезапную головную боль, нередко во время нагрузки. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 %. Занимает второе место по распространённости среди инсультов (после ишемического).

От чего случается кровоизлияние в мозг?

Причины внутримозгового излияния:

курение;

ожирение и диета с высокой степенью риска (например, с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и калорий);

кокаин и, иногда, другие симпатомиметические препараты.

Реже внутричерепные кровоизлияния случаются в результате:

врожденной аневризмы;

сосудистых мальформаций;

травмы;

инфаркта головного мозга;

основной или метастатической опухоли мозга;

избыточной антикоагуляционной терапии;

дискразии крови;

диссекции внутричерепных артерий;

болезни Моямоя;

нарушения гемостаза или сосудистой системы.

Сколько живут люди после кровоизлияния в мозг?

В первый год выживает около 60% пациентов. Через пять лет остаются в живых лишь 31% больных.

Что же чувствует человек?

Во время кровоизлияния в мозг человек начинает ощущать внезапную головную боль, нередко во время нагрузки. В большинстве случаев для внутримозгового кровоизлияния характерно острое начало, с быстрым развитием клинической картины. Тем не менее, у пожилых людей головная боль может быть умеренной или отсутствовать.

Другие симптомы: головная боль, рвота, редкий пульс и расстройство сознания. В тяжелых случаях - паралич, эпилептические припадки. Часто развивается потеря сознания (от умеренного оглушения до глубокой комы) в течение нескольких секунд или минут. Характер же очаговых неврологических симптомов зависит от локализации кровоизлияния.

Материал подготовила Анастасия Решетник