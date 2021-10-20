Конгрессмена обвинили в иностранном финансировании

Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании 2016 года, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в письменном заявлении американский минюста, Фортенберри работает в конгрессе США с 2005 года. В обвинительном заключении утверждается, что 60-летний республиканец "неоднократно лгал властям и вводил их в заблуждение в ходе федерального расследования незаконных пожертвования в его избирательную кампанию в начале 2016 года".

"Гилберт Чагури, иностранный гражданин, которому в рамках федерального законодательства запрещено как-либо влиять на выборы в США, организовал перечисление своих 30 тысяч долларов через других лиц для кампании Фортенберри во время сбора средств, который проводился в Лос-Анджелесе" , - утверждает минюст США.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются незаконными.

"Незаконным также является сокрытие подлинного источника пожертвования на кампанию путем перенаправления средств через сторонние каналы" , - указал американский минюст.

В случае, если вина конгрессмена будет полностью доказана, ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Фортенберри согласился явиться в окружной суд Лос-Анджелеса 20 октября, где, как ожидается, ему будут официально предъявлены обвинения.