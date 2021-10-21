Природа удивляет: 9 невероятных яиц, которые поражают своей красотой

Более 90% животных, которые когда-то жили на планете, рождались из яйца. Их разнообразие по сей день поражает ученых своими уникальными приспособлениями. Какие чудеса подготовила нам природа – в материале, сообщает 24 Канал.

Что было раньше – яйцо или курица? Ответить на этот вопрос мы не сможем, но рассказать об удивительных яйцха, которые создала эволюция – охотно!

Яйца-смайлики

Жизнерадостные мордочки со временем превратятся в менее приятных клопов.

"То, что выглядит ртом, на самом деле является линией перелома, которая проходит по верхней части яйцеклетки. Когда клоп готов появиться, яйцо открывается, как люк," , – рассказывает биолог Мария Джустамонд.

Яйца-орешки

Такая замечательная маскировка помогает маленьким насекомым-палочкам избегать нападений хищников. У этих созданий есть естественный враг – осы-паразиты, чьи личинки разоряют кладки яиц. Чтобы противостоять осам, некоторые виды насекомых-палочек выработали яйца, очень похожи на орешки дуба или орешника.

Феромоны, которые производят эти яйца, привлекают муравьев. Они думают, что оболочки – настоящие орешки, и забирают их в гнезда, где насекомые-палочки спокойно развиваются.

Яйца-лодочки

Связываясь специальными волокнами, яйца некоторых видов комаров образуют своеобразный плот, который плавает на поверхности воды. Специальные белки не позволяют воды потопить "челнок" и дают яйцам оставаться на плаву.

Яйца под охраной

Гигантский водяной клоп – безжалостное и прожорливое насекомое величиной с человеческую ладонь. И все же у клопа также есть родительские чувства. Когда самка откладывает ему на спину яйца, он добросовестно охраняет их. Когда детеныши вылупляются из яиц, самец снова ищет себе пару.

На самом деле такое украшение в виде яиц на спине клопа удивительно хорошо привлекает самок. Ученые предполагают, что яйца могут выступать аналогом яркой расцветки у птиц.

С мамой – безопаснее

Также под охраной находятся и яйца тихоокеанского осьминога. Самка откладывает более 50 тысяч яиц за раз, а затем ревностно защищает их от хищников. Одно яйцо по размеру похоже на рисовое зернышко. Самка осьминога лично прикрепляет каждое нитям в подводной пещере, а затем тщательно очищает их от паразитов и водорослей. Также мать постоянно регулирует поток кислородной воды, которая помогает эмбрионам развиваться.

Защищая потомство самка полностью отказывается от охоты, изнуряя себя. В конце концов, мать многочисленного потомства умирает, однако маленькие осьминоги будут жить.

Акульи яйца

Д, акулы – это огромные рыбы, и они откладывают яйца. Но оболочки, в которых развиваются плоды – непростые. Они выглядят, как прозрачные мешочки, через которые проходит кислород. Эмбрион акулы сам отвечает за свою жизнь – ему надо двигать хвостом, промывая воду вокруг оболочки и получая свежий кислород.

У этих яиц есть специфические усики, которые способны облплетаться вокруг растений. Само покрытие чрезвычайно упругое – за это отвечает повышенная концентрация коллагена.

После того, как акула вылупилась из яйца, остатки "мешочков" вымываются на берег. Люди, которые находят остатки яиц, называют их "кошельками русалки".

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Массовый нерест

Некоторые виды кораллов синхронизируются с морскими приливами и расположением Луны – когда наступает нужное время, они выпускают в воду миллионы яиц. Создавая гигантский нерест, кораллы обеспечивают хищников большим количеством пищи, чем они могут съесть. Таким образом кораллы увеличивают шансы выжить хотя бы части своего потомства.

Яйца-путешественники

Стеклянная лягушка откладывает яйца на нижней стороне листа, расположенного рядом с водоемом. Лягушка-самец охраняет потомство, пока оно не упадет в воду. Этот вид производит совсем немного яиц, поэтому их защита чрезвычайно важна для самца.

Тело стеклянной лягушки полупрозрачное, поэтому его трудно увидеть – как хищнику, так и человеку. Таким образом небольшая популяция продолжает жить в относительной безопасности для себя и своих головастиков.

Прозрачные яйца

Эмбрионы рыб-присосок развиваются под прозрачной оболочкой. Их тело удивительно хорошо видно – в яйце можно рассмотреть и глаза будущей рыбы, и хвост, обернутый вокруг, и желтое тело, которое выглядит, как яичный желток.

Этот желток содержит витамины, жиры и минералы – все что нужно для нового поколения. Но желтизну дает не типичный набор веществ, как в курином яйце, а природные пигменты – каротиноиды. Исследователи предполагают, что каротиноиды помогают защищать эмбрионов от повреждений ДНК.