ФБР закончило обыск приближенного к Путину миллиардера Дерипаски

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает РИА Новости.

Около 20.40 по местному времени во вторник примерно полтора десятка агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в припаркованные вблизи служебные внедорожники, они покинули особняк.