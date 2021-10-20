Пермского стрелка отправили в отряд СИЗО для инвалидов

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров находится в отряде для инвалидов в одном из пермских СИЗО, сообщает Газета.ru.

«За инвалидами ведется пристальное наблюдение в плане их физического здоровья, чтобы им не стало хуже. Если им требуется экстренная помощь, то она будет оказана в полном объеме» , — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В ведомстве добавили, что подследственные и подозреваемые отряда для инвалидов расположены в отдельном от остальных заключенных помещении. Заключенные в подобных отрядах имеют возможность дополнительной питаться, за ними также ведется постоянное медицинское наблюдение.