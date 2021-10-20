Курс валют НБУ на 20 октября

Курс валют НБУ на 20 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 октября, упал на 6 коп до 26.27 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 30.61 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.69 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.272000 --0.064
EUR Евро 30.605600 +0.045
RUB Рубль 0.370290 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.313200 +0.131
CHF Швейцарский франк 28.558100 +0.03
PLN Польский злотый 6.694200 +0.021

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