Курс валют НБУ на 20 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 октября, упал на 6 коп до 26.27 за 1 доллар.

Евро подорожал на 5 коп до 30.61 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.69 за 1 польский злотый.