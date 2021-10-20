Курс валют НБУ на 20 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 19 октября, упал на 6 коп до 26.27 за 1 доллар.
Евро подорожал на 5 коп до 30.61 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.31 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.272000
|EUR
|Евро
|30.605600
|RUB
|Рубль
|0.370290
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.313200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.558100
|PLN
|Польский злотый
|6.694200