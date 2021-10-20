На трассе Киев-Одесса до пятницы перекрыли движение

На трассе Одесса-Киев, возле поселка Чабаны, до конца рабочей недели будет ограничено движение автотранспорта, сообщает Корреспондент.

"Временное осложнение движения на 15 км автодороги Киев - Одесса. Сообщаем вам, что с 6 часов утра 18 октября до 17 часов 22 октября 2021 года происходит полное перекрытие проезжей части в направлении города Одесса в связи со строительством транспортной развязки" , - сказано в заявлении Патрульной полиции Киевской области.

В полиции уточнили, что в указанные дни будет организовано движение по одной полосе встречного направления.