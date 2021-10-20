Образцы Чанъэ-5 показали возраст лунных пород

Ученые рассказали о результатах анализа свежих образцов почвы Луны. Заметим, такого не было уже 40 лет, сообщает 24 Канал.

Китай отправил на спутник Земли зонд, и именно он привез с Луны подарки для исследователей.

Теперь мы знаем больше о возрасте лунных скал

Международная группа ученых, включая экспертов из Вашингтонского университета, определила возраст лунных пород, которые доставил на Землю китайский зонд. Речь идет о примерно 1,97 миллиардах лет.

Определение возраста скал на Луне – один из первых научных результатов китайской миссии Chang'e-5.

Аппарат вылетел в ноябре 2020, а уже в декабре успешно вернул на Землю капсулу с образцами грунта с некоторых молодых вулканических поверхностей Луны.

Американские миссии Apollo ранее доставляли только образцы старше 3 миллиарда лет. О "молодых" кратерах в 1 миллиард лет ученые тоже знают. Теперь, благодаря китайцам, заполнен пробел.

Именно в этом месте Чанъэ-5 собирал образцы на Луне / Фото NASA

Вершина айсберга

Результаты нового исследования образцов Луны, как выразился один из его авторов Брэд Джолифф, – это лишь вершина айсберга. Лунный реголит все еще изучают, чтобы найти ключи к другим важным проблемам.