В Софии Киевской нашли уникальную 900-летнюю печать

На территории Национального заповедника "София Киевская" исследователи обнаружили во время раскопок свинцовую подвесную "актовую" печать, которой приблизительно 900 лет, с уникальным изображением святого преподобного Даниила Стилита (Столпника), сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет археолог Тимур Бобровский в своем Facebook.

На довольно крупной печати хорошо сохранились изображения на обеих сторонах. На одной из них - изображение Божьей Матери Епискепсис (Знамение) с соответствующими греческими инициалами. На другой - изображение святого Даниила Столпника, также подписано на греческом языке.

"По стилистике изображений и палеографии сопроводительных надписей ее можно датировать в пределах второй половины XI - первой половины XII в." , - пишет исследователь.

Отмечается, что такое изображение Стилита является уникальным, поскольку до сих пор не встречалось ни в древнерусской, ни в византийской сфрагистике.

"Впрочем, еще в далеких 1970-х годах Валентин Янин определил подобный тип печатей как епископский, предусмотрев примерный их вид даже для владык, печати которых оставались ненайденными. И теперь, пользуясь установленным выдающимся археологом принципу, мы можем полностью уверенно атрибутировать нашу находку" , - говорится в публикации.

Таким образом эта обнаруженная печать считается единственная из известных, которая вероятнее всего принадлежала Юрьевскому епископу Даниилу - автору первого в литературе Киевской Руси описания путешествия по Святой земле.

Подвесная печать XI-XII веков принадлежала Юрьевскому епископу Даниилу, считают исследователи (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Справка: кто такой Даниил Паломник

Будущий монах-путешественник и исследователь родился во второй половине XI века на территории современной Черниговской области, где он принял монашеский постриг и в начале XII века в сане игумена совершил многолетнее путешествие в Константинополь и Иерусалим.

Там игумен Даниил встретился с Иерусалимским царем Балдуином I, получил его протекцию, и достиг монастыря Мар-Саба (святого Саввы) в глубинах Иудейской пустыни.

По возвращении на родину Столпник создал удивительное описание своего путешествия, известное как "Хождение Даниила игумена Русской земли".

"Это произведение до сих пор считается во всем мире одним из ключевых источников по средневековой топографии святынь христианского Востока" , - пишет археолог.

Около 1113/1114 года игумен Даниил был рукоположен в епископы города Юрьева (современная Белая Церковь), в 1115 году был упомянут в летописи в качестве одного из присутствующих на торжественном перенесении мощей святых Бориса и Глеба в новую усыпальницу в Вышгородском храме. Приблизительно в это же время он написал знаменитое Послание к великому князю Владимиру Мономаху о "виновных в грехах". Ему приписывают также ряд других произведений древней литературы.

Скончался игумен-епископ Даниил в 1121/1122 году, вероятно, в своей епархии, где и был похоронен.